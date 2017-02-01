Місяць і Земля можуть зіткнутися через мільярди років – вчені

На даний момент Місяць віддаляється від нашої планети на 3,8 сантиметра на рік.

Через 65 мільярдів років Місяць може впасти на Землю

Вчений Джейсон Барнс з Університету Айдахо заявив про те, що через 65 мільярдів років Земля може зіткнутися зі своїм природним супутником, Місяцем , повідомляє Forbes

Як зазначає Барнс, на даний момент Місяць віддаляється від Землі на 3,8 сантиметра кожен рік. Але насправді планета і супутник можуть перебувати на довгостроковому курсі на зіткнення, який завершиться падінням Місяця на Землю. Це падіння буде пов'язано з уповільненням обертання Місяця, якому поступово потрібно більше часу на те, щоб зробити оборот навколо своєї осі. Віддалення ж Місяця викликано приливною взаємодією між супутником і планетою.

Варто зазначити, що припущення вченого справедливо тільки в тому випадку, якщо Місяць і Земля переживуть перетворення Сонця на червоного гіганта, а потім на білого карлика.

Раніше вчені заявили про те, що на Місяці можливі "місяцетруси". Місяць стискається і деформується під впливом тяжіння Землі. Нещодавно на супутнику нашої планети була виявлена тріщина.