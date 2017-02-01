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Місяць і Земля можуть зіткнутися через мільярди років – вчені

1 лютого в 15:18

На даний момент Місяць віддаляється від нашої планети на 3,8 сантиметра на рік.

Луна на фоне Земли
Через 65 мільярдів років Місяць може впасти на Землю
Вчений Джейсон Барнс з Університету Айдахо заявив про те, що через 65 мільярдів років Земля може зіткнутися зі своїм природним супутником, Місяцем, повідомляє Forbes.

Як зазначає Барнс, на даний момент Місяць віддаляється від Землі на 3,8 сантиметра кожен рік. Але насправді планета і супутник можуть перебувати на довгостроковому курсі на зіткнення, який завершиться падінням Місяця на Землю. Це падіння буде пов'язано з уповільненням обертання Місяця, якому поступово потрібно більше часу на те, щоб зробити оборот навколо своєї осі. Віддалення ж Місяця викликано приливною взаємодією між супутником і планетою.

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Варто зазначити, що припущення вченого справедливо тільки в тому випадку, якщо Місяць і Земля переживуть перетворення Сонця на червоного гіганта, а потім на білого карлика.

Раніше вчені заявили про те, що на Місяці можливі "місяцетруси". Місяць стискається і деформується під впливом тяжіння Землі. Нещодавно на супутнику нашої планети була виявлена тріщина.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Місяць супутник вчені
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