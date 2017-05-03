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Microsoft випустила новий ноутбук і операційну систему

3 травня в 11:07

Ноутбук працює під управлінням системи Windows 10 S.

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Ноутбук оснащений дисплеєм діагоналлю 13,5 дюймів
Windows.com
Компанія Microsoft представила нове покоління ноутбуків Surface, які працюють під управлінням операційної системи Windows 10 S, повідомляється в блозі компанії.

Ноутбук оснащений 13,5-дюймовим сенсорним дисплеєм із співвідношенням сторін 3:2, товщина пристрою складає від 14,47 до 9,9 міліметра, а вага – 1,25 кілограма. Ноутбук оснащений процесорами Intel Core i5 або i7 Kaby Lake (залежно від конфігурації), час автономної роботи складе до 14,5 годин.

Ноутбук працює під управлінням Windows 10 S, яка раніше була відома як Windows 10 Cloud. Всі документи та зміни до них автоматично будуть зберігатися в хмарному сховищі. Додатки в новій операційній системі запускаються тільки з онлайн-магазину Windows Store.

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Раніше повідомлялося, що Microsoft купує соціальну мережу LinkedIn: заплатить по 196 доларів за акцію, загальна сума операції складе 26,2 мільярда доларів.

Також повідомлялося, що Microsoft продала бізнес кнопкових телефонів і права на використання бренду Nokia за 350 мільйонів доларів китайським компаніям FIH Mobile і HMD Global.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ноутбук Windows Microsoft
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