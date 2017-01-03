Microsoft створила додаток для контролю за водієм

Смартфон з встановленим додатком кріпиться перед водієм і виявляє будь-які помилки або відхилення від норми.

Microsoft буде стежити за водієм для запобігання аварій bhva.ua

Індійський підрозділ компанії Microsoft розробив додаток, що дозволяє стежити за водіями під час перебування за кермом і уникати аварій.

Смартфон з встановленим додатком HAMS кріпиться перед водієм і підключається до вбудованого в автомобілі сканера OBD-II. Останній виконує діагностику, а також виявляє будь-які помилки і відхилення від норми в роботі транспортного засобу. Смартфон поміщається таким чином, щоб фронтальна камера знімала водія, а основна - все, що знаходиться перед автомобілем. Також додаток збирає дані з GPS-модуля і датчиків смартфона. Всі отримані дані з телефону і сканера OBD-II відправляються в хмарний сервіс для об'єднання, аналізу і візуалізації.

Аналіз зібраних даних дозволить Microsoft дізнатися про те, що водій відволікся за кермом, втомився, не витримує дистанцію з автомобілем, який рухається перед ним, або не використовує ремінь безпеки.

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