Microsoft створила додаток для контролю за водієм

Смартфон з встановленим додатком кріпиться перед водієм і виявляє будь-які помилки або відхилення від норми.
Смартфон з встановленим додатком HAMS кріпиться перед водієм і підключається до вбудованого в автомобілі сканера OBD-II. Останній виконує діагностику, а також виявляє будь-які помилки і відхилення від норми в роботі транспортного засобу. Смартфон поміщається таким чином, щоб фронтальна камера знімала водія, а основна - все, що знаходиться перед автомобілем. Також додаток збирає дані з GPS-модуля і датчиків смартфона. Всі отримані дані з телефону і сканера OBD-II відправляються в хмарний сервіс для об'єднання, аналізу і візуалізації.
Аналіз зібраних даних дозволить Microsoft дізнатися про те, що водій відволікся за кермом, втомився, не витримує дистанцію з автомобілем, який рухається перед ним, або не використовує ремінь безпеки.
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