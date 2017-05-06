Марс міг "народитися" в головному поясі астероїдів – вчені

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Хімічний склад Землі і Червоної планети відрізняється.

Марс міг бути утворений у головному поясі астероїдів NASA

Міжнародна група геологів заявила про те, що Марс міг утворитися в тому районі Сонячної системи, в якому на даний момент перебуває головний пояс астероїдів, а потім мігрував на більш близьку до Сонця орбіту під впливом Юпітера. На думку дослідників, це може пояснити різницю в хімічному складі Червоної планети і Землі. Висновки дослідників опубліковані в журналі Earth and Planetary Science Letters

Аналіз марсіанських метеоритів, які потрапляють на Землю, показав відмінності в ізотопному складі кисню в породах. Якби Марс виник там же, де і Земля, то його склад повинен бути схожим на земний. В ході нового дослідження учені провели комп'ютерне моделювання та описали сценарій який може пояснити, як відмінності Марса від Землі, так і його невелику масу.

Пізніше дослідники провели моделювання Великого лавірування. Згідно з даною гіпотезою, Юпітер в ході еволюції мігрував з дальніх областей Сонячної системи ближче до Сонця, а потім повернувся на свою сучасну орбіту.

Найбільш імовірним шляхом до опису еволюції Сонячної системи до сучасного стану виявилося народження Марса поблизу земної орбіти і його подальше віддалення. Але у 2% всіх "правильних" результатів реалізувалася інша схема еволюції. Згідно до неї Марс утворився в два рази далі від Сонця, ніж його сучасна орбіта, а потім був захоплений мігруючим Юпітером на свою орбіту. Це завадило планеті зрости до гігантських розмірів і набрати масу.

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.