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Марс міг "народитися" в головному поясі астероїдів – вчені

6 травня в 18:45

Хімічний склад Землі і Червоної планети відрізняється.

марс
Марс міг бути утворений у головному поясі астероїдів
NASA
Міжнародна група геологів заявила про те, що Марс міг утворитися в тому районі Сонячної системи, в якому на даний момент перебуває головний пояс астероїдів, а потім мігрував на більш близьку до Сонця орбіту під впливом Юпітера. На думку дослідників, це може пояснити різницю в хімічному складі Червоної планети і Землі. Висновки дослідників опубліковані в журналі Earth and Planetary Science Letters

Аналіз марсіанських метеоритів, які потрапляють на Землю, показав відмінності в ізотопному складі кисню в породах. Якби Марс виник там же, де і Земля, то його склад повинен бути схожим на земний. В ході нового дослідження учені провели комп'ютерне моделювання та описали сценарій який може пояснити, як відмінності Марса від Землі, так і його невелику масу.

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Пізніше дослідники провели моделювання Великого лавірування. Згідно з даною гіпотезою, Юпітер в ході еволюції мігрував з дальніх областей Сонячної системи ближче до Сонця, а потім повернувся на свою сучасну орбіту.

Найбільш імовірним шляхом до опису еволюції Сонячної системи до сучасного стану виявилося народження Марса поблизу земної орбіти і його подальше віддалення. Але у 2% всіх "правильних" результатів реалізувалася інша схема еволюції. Згідно до неї Марс утворився в два рази далі від Сонця, ніж його сучасна орбіта, а потім був захоплений мігруючим Юпітером на свою орбіту. Це завадило планеті зрости до гігантських розмірів і набрати масу.

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.

За матеріалами: N+1
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Теги Марс орбіта вчені
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