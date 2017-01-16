Людина на 97% складається з речовини з надр зірок – вчені

Більша частина хімічних елементів, які лежать в основі життя на Землі, були сформовані в надрах зірок.

Людина на 97% складається з речовини, сформованої в надрах зірок spacetelescope.org

Вчені заявили про те, що людина на 97% складається з речовини, яку було створено у надрах зірок . Висновки дослідників були зроблені на основі аналізу 150 тисяч світил із Чумацького Шляху, повідомляє Naked Science.

Дані були отримані дослідниками в ході масштабного проекту Слоанівський цифровий огляд неба (SDSS). Більша частина найважливіших хімічних елементів, які лежать в основі життя на Землі, були сформовані в надрах зірок. Дослідники навіть створили спеціальну абревіатуру – CHNOPS, що містить вуглець (C), водень (H), азот (N), кисень (O), фосфор (P) і сірку (S). Тепер же дослідники перевірили концентрацію цих елементів у 150 тисяч зірок, що входять до складу Чумацького Шляху.

Виявилося, що людина на 97% складається з речовини, яка з'явилася в надрах світил. Дослідження також є надзвичайно важливим для розуміння природи Чумацького Шляху. Так, вчені прийшли до висновку, що внутрішні області нашої рідної Галактики мають більше важких елементів. Це обумовлено тим, що там знаходяться більш старі світила, які в ході своєї еволюції напрацювали більше важких елементів, ніж більш молоді зірки зовнішніх частин Галактики.

Раніше вчені змогли помітити процес формування зірки-надгіганта. Міжнародна група астрономів під керівництвом Катарини Джонсон з Ліндського університету спостерігала величезний газопилової диск, який обертається навколо молодої зірки в сузір'ї Центавра. Діаметр об'єкта в дві тисячі разів перевищує відстань від Землі до Сонця, а маса центральної зірки перевищує сонячну в 25 разів. Знахідка може стати підтвердженням гіпотези про механізм виникнення надмасивних зірок шляхом поступового поглинання речовини аккреційних дисків, що швидко обертаються.