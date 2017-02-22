Lenovo вирішила ліквідувати бренд Motorola

Тепер смартфони компанії будуть виходити під брендом Lenovo moto.

Бренд Motorola буде ліквідовано 3dnews.ru

Компанія Lenovo ухвалила рішення припинити випуск смартфонів під брендами Motorola, Vibe та іншими. Відтепер смартфони будуть виходити під брендом Lenovo moto, повідомляє "Лента.ру" з посиланням на заяву представників компанії.

"Коли ми купили Motorola Mobility, у нас стало в компанії два мобільних підрозділи: Lenovo зі своєю інфраструктурою і Motorola. Весь цей час йшло об'єднання цих підрозділів. Саме зараз можна констатувати, що процес закінчився, і буде єдиний бренд Lenovo moto", — розповіли виданню в прес-службі Lenovo.

При цьому, як відзначають в компанії, незважаючи на те, що смартфони будуть випускатися під брендом Lenovo moto, на самому пристрої буде присутній тільки логотип Moto. Перші смартфони під новим брендом будуть представлені 26 лютого на виставці MWC 2017 в Барселоні.

Компанія Lenovo придбала Motorola Mobility у Google у січні минулого року. Покупка обійшлася Lenovo в 2,91 мільярда доларів. Ця сума в чотири рази менше тієї, яку Google заплатив за Motorola при покупці в 2012 році.