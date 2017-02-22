Космічна вантажівка Dragon не змогла пристикуватися до МКС

Причиною позаштатної ситуації став збій в роботі GPS.

Dragon не зміг пристикуватися до МКС

Космічна вантажівка Dragon, яка була запущена за допомогою ракети Falcon 9, не змогла зістикуватися з Міжнародною космічною станцією. Друга спроба стикування корабля зі станцією запланована на четвер, повідомляється на порталі NASA Spaceflight

Як зазначає портал, корабель запросив дозвіл на стиковку на 15 хвилин раніше запланованого часу, що могло свідчити про порушення його роботи датчиків. Потім Dragon вирішив перервати процес стикування через похибку GPS його бортового комп'ютера.

У момент запиту дозволу на початок стикування корабель знаходився на відстані 1,2 кілометра від МКС. Згідно з процедурою, наступна після невдалої спроба стиковки повинна відбутися через 24 години.

У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальнийнадувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.