Корпус тільки однієї версії iPhone 8 буде виконаний зі скла – ЗМІ

Очікується, що цього року Apple представить три нові моделі смартфонів.

Тільки одна версія iPhone 8 буде виконана зі скла ferra.ru

За даними декількох джерел, в цьому році Apple представить відразу три нових моделі iPhone , які будуть оснащені екраном з діагоналлю різного розміру. Тепер же японський блог Macotacara з посиланням на джерела з Тайваню заявив, що тільки одна з цих моделей, з діагоналлю екрану п'ять дюймів, отримає скляний корпус, інші будуть виконані з інших матеріалів.

Крім того, за даними джерел блогу, дана модель буде оснащена бездротовою зарядкою, що пов'язано з використанням скла для виробництва корпусу.

Разом з тим, інше джерело запевняє, що в новому iPhone не буде вбудованої функції бездротової зарядки, а замість цього Apple випустить чохол з індукційною котушкою. Також повідомляється, що моделі цього року Apple більше не буде комплектувати перехідником з Lightning на стандартний 3,5-мм роз'єм для навушників.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.