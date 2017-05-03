Користувачі нової Windows не зможуть змінити стандартний браузер

У Windows 10 S відсутня можливість зміни браузера за замовчуванням.

Microsoft усунула можливість зміни браузера за замовчуванням у Windows 10 S bhva.ua

Компанія Microsoft усунула можливість зміни стандартного браузера і пошукової системи в операційній системі Windows 10 S. Як повідомляє The Verge, у заяві компанії йдеться про те, що нова операційна система підтримує роботу будь-якого браузера, який можна знайти в Windows Store, але змінити браузер за умовчанням користувачі не зможуть.

Як заявили представники компанії в розділі FAQ для Windows 10 S "ви можете встановити будь-який браузер, який можна знайти в Windows Store, але Microsoft Edge буде використовуватися за замовчуванням, якщо ви, наприклад, захочете відкрити .htm файл". Це означає, що якщо користувач захоче відкрити посилання, яке прийшло йому по електронній пошті або в іншому додатку, операційна система автоматично відкриє його в браузері Microsoft Edge, навіть якщо користувач надає перевагу використовувати іншому.

Видання підкреслює, що поки не ясно, чи захоче Google уявити Chrome у Windows Store, але навіть у такому випадку браузер не зможе функціонувати в повну силу, оскільки не зможе бути встановлений в якості браузера за замовчуванням.

Раніше повідомлялося, що Microsoft купує соціальну мережу LinkedIn: заплатить по 196 доларів за акцію, загальна сума операції складе 26,2 мільярда доларів.

Також повідомлялося, що Microsoft продала бізнес кнопкових телефонів і права на використання бренду Nokia за 350 мільйонів доларів китайським компаніям FIH Mobile і HMD Global.