Користувачі iPhone 7 Plus повідомляють про критичний дефект камери

Камера пристрою перестає працювати, з'являються повідомлення про перегрів смартфона.

Користувачі iPhone 7 Plus повідомляють про поломку камери ubergizmo.com

Користувач Reddit під ніком teryakiwok повідомив про проблеми в роботі камери iPhone 7 Plus, повідомляє Ubergizmo.

За словами користувача, камера смартфона просто "померла": "я відкрив додаток камери і побачив чорний екран, іноді вдається зробити знімок, але він пофарбований у фіолетовий або зелений колір, а іноді супроводжується повідомленням про перегрів смартфона, хоча він залишається ледь теплим".

За словами teryakiwok, проблему не можна вирішити простим перезапуском пристрою або повним скиданням. Він зв'язався з іншими користувачами iPhone 7 Plus, які зіткнулися з такою ж проблемою, всі вони повідомляли про те, що необхідно звернутися в сервісний центр Apple, в якому йому замінять смартфон у зв'язку з поломкою обладнання.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.