Компанія Faraday Future представила електричний позашляховик

Потужність електрокара становить 1052 кінських сили.

Потужність FF91 становить 1052 кінських сили The Verge

Компанія Faraday Future на виставці в Лас Вегасі представила свій електричний позашляховик , який отримав назву FF91. Як повідомляє The Verge , перша партія електрокарів, яка буде доступна обмеженому числу користувачів, що зробили передоплату, очікується в 2018 році.

Потужність автомобіля становить 1052 кінських сили, заряду ж акумулятора вистачить на 608 кілометрів. Для повної зарядки акумулятора машині необхідно 4,5 години.

FF91 здатний самостійно паркуватися, крім того, його двері будуть відкриватися автоматично після того, як користувач вкаже відповідну дію в спеціальному додатку для смартфона.

На початку квітня компанія Tesla представила свій новий електричний автомобіль Model 3, який, на переконання СЕО компанії Ілона Маска, принесе електромобілі в маси. Електрокар зможе проїхати до 344 кілометрів без підзарядки, від нуля до 96 кілометрів на годину Model 3 розганяється за шість секунд.