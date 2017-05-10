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Киянин створив бота для відстеження черги на оформлення закордонного паспорта

10 травня в 12:15

Бот відстежує стан черг кожні три хвилини.

биометрический паспорт
Створено бота для тих, хто не хоче стояти в черзі за закордонним паспортом
stroymart.com.ua
Веб-розробник з Києва Антон Бібля створив Telegram-бота iGov, який здатний знайти вільне місце в черзі на оформлення закордонного паспорта, повідомляє AIN.

Бот перевіряє наявність вільних місць в онлайн-чергах у відділення міграційної служби кожні три хвилини. На даний момент він працює у восьми містах: Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Харків, Миргород, Тернопіль, Хмельницький. Бот може моніторити місця у всіх представництва ДМСУ у вибраному місті або перевіряти конкретне.

Як тільки бот знайде вільне місце, він одразу ж повідомить про це користувача і запропонує записатися.

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Нагадаємо, 6 квітня Європейський Парламент підтримав надання візової лібералізації для України. "За" проголосували - 521 депутат ЄП, "проти" - 75, утрималися - 36.

Очікується, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Детальніше про значення і наслідки введення безвізового режиму України з ЄС читайте в статті Катерини Зарембо "Безвіз: за крок до перемоги" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: AIN
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Теги боти черга безвізовий
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