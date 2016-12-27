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Китай має намір відправити перший зонд на Марс в 2020 році

27 грудня в 11:46

Китай буде освоювати технології виведення апаратів на орбіту і посадку космічних апаратів.

Марс
Китай планує вивести постійну космічну станцію на орбіту до 2020 року
Китай вже запустив свою другу експериментальну космічну лабораторію і планує вивести постійну космічну станцію на орбіту до 2020 року.

Плани Пекіна щодо розвитку космічної програми включають також висадку першого зонда на зворотний бік Місяця і відправка апарату до Марса. Політ на Марс буде продовжуватися близько 10 місяців. Його головною місією стане фотографування та моніторинг навколишнього середовища Червоної планети.

Зонд також дозволить отримати нові дані про Юпітер.

17 жовтня цього року Китай запустив пілотований космічний корабель.

Космічна програма Китаю розвивається вже близько 50 років. У 1970 році КНР вперше запустила штучний супутник Землі.

15 жовтня 2003 року космонавт Ян Лівей здійснив перший в історії космічної програми Китаю пілотований політ у космос на кораблі "Шеньчжоу-5". 27 вересня 2008 року космонавт Чжай Чжиган вийшов у відкритий космос.

У 2013 році Китай успішно посадив луноход "Юйту" на поверхню супутника Землі.

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Повідомлялося, що китайська академія технологій ракет-носіїв розробила проект космічного корабля, який дозволить доставити в космос 20 туристів.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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Теги космос Китай Марс зонд
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