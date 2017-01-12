Кажани-вампіри в Бразилії почали нападати на людей

Раніше кажани харчувалися виключно кров'ю птахів.
У ході дослідження вчені вирішили перевірити чутки, які поширюються серед бразильців, що живуть в околицях національного парку Катимабу. За словами дослідників, в цьому районі живе один з найбільш великих видів кажанів-вампірів, вагою приблизно 33 грами і довжиною вісім сантиметрів. Ці кажани живляться виключно кров'ю птахів, зрідка нападають на худобу і не бояться людей, дозволяючи їм брати себе на руки.
Дослідивши сліди кажанів, дослідники знайшли в них ДНК людей, що підтвердило чутки про те, що вампіри почали пити людську кров. Раніше кажани уникали контактів з людьми і ніколи не намагалися нападати на них, проте, по всій видимості, ситуація погіршилася настільки, що їм доводиться робити це для того, щоб вижити. На думку вчених, популяція диких птахів могла скоротитися в національному парку Катимбау настільки сильно, що вампіри зараз змушені шукати щастя за його межами, нападаючи на людей, домашню птицю та худобу.
Як підкреслюють дослідники, подібні випадки небезпечні з медичної точки зору, оскільки кажани є носіями багатьох небезпечних захворювань.
Раніше вчені заявили про те, що великим тваринам загрожує вимирання до 2100 року. Вчені внесли в тривожний список чорного носорога, бенгальського тигра і інших представників фауни, яких вже сьогодні практично неможливо зустріти в природі.РИА Новости