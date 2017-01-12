Кажани-вампіри в Бразилії почали нападати на людей

Раніше кажани харчувалися виключно кров'ю птахів.

Кажани почали пити кров людей

Вчені заявили про те, що південноамериканські кажани–вампіри, які раніше харчувалися тільки кров'ю птахів, почали цілеспрямовано нападати на людей, до чого, як раніше вважали дослідники, вони були абсолютно не пристосовані. Висновки дослідників опубліковані в журналі Acta Chiropterologica.

У ході дослідження вчені вирішили перевірити чутки, які поширюються серед бразильців, що живуть в околицях національного парку Катимабу. За словами дослідників, в цьому районі живе один з найбільш великих видів кажанів-вампірів, вагою приблизно 33 грами і довжиною вісім сантиметрів. Ці кажани живляться виключно кров'ю птахів, зрідка нападають на худобу і не бояться людей, дозволяючи їм брати себе на руки.

Дослідивши сліди кажанів, дослідники знайшли в них ДНК людей, що підтвердило чутки про те, що вампіри почали пити людську кров. Раніше кажани уникали контактів з людьми і ніколи не намагалися нападати на них, проте, по всій видимості, ситуація погіршилася настільки, що їм доводиться робити це для того, щоб вижити. На думку вчених, популяція диких птахів могла скоротитися в національному парку Катимбау настільки сильно, що вампіри зараз змушені шукати щастя за його межами, нападаючи на людей, домашню птицю та худобу.

Як підкреслюють дослідники, подібні випадки небезпечні з медичної точки зору, оскільки кажани є носіями багатьох небезпечних захворювань.

Раніше вчені заявили про те, що великим тваринам загрожує вимирання до 2100 року. Вчені внесли в тривожний список чорного носорога, бенгальського тигра і інших представників фауни, яких вже сьогодні практично неможливо зустріти в природі.