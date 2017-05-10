Капіталізація Apple перевищила $ 800 млрд

Акції компанії ростуть на очікуваннях про зростання продажів після випуску нового iPhone, який запланований на цей рік. З початку року акції Apple подорожчали на третину і на $ 300 млрд за останні 12 місяців. На тлі загального підйому ринку на 20-30% зросли з початку року і папери інших технологічних компаній - Amazon, Facebook, Google.

У вівторок акції Apple виросли на 0,6% до 3,99. Компанія збільшила чистий прибуток і виручку в другому кварталі 2017 фінансового року майже на 5%. У той же час в минулому кварталі Apple скоротила продажі iPhone на 1% - до 50,8 млн штук.

На початку травня Apple заявила про те, що в першому кварталі 2017 року продала на 1% менше iPhone, ніж за аналогічний період минулого року. Як заявляє компанія, у всьому світі було продано 50,8 мільйонів пристроїв.