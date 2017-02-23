Існування життя на відкритих NASA екзопланетах залежить від наявності атмосфери - The Economist

Планети постійно повернуті до зірки лише одним боком, тож без клімату навряд чи на них може бути рідка вода.

В найближчі кілька років вчені з'ясують, чи є у знайдених NASA екзопланет атмосфера. N+1

Найбільш інтригуюче ув сонячній системі TRAPPIST-1, про які вчора оголосили в NASA, стало те, що три з них розташовані в так званій "зоні життя". І теоретично на їхній поверхні може існувати вода в рідкому стані. Однак все залежить від наявності у них атмосфери.

Про це сьогодні пише The Economist, нагадуючи, що рідка вода вважається обов'язковою умовою винекнення життя. Принаймні, це так на Землі.

Однак, відкриті планети системи TRAPPIST-1 мають одну важливу особливість, яка відрізняє їх від нашої планети. Вони надто близько розташованої до своєї зірки і "припливно заблоковані". Це означає, що їхні орбіти і періоди обертання синхронізовані так, що вони завжди повернуті до своєї зірки лише одним боком. Аналогічним чином Місяць завжди повернутий лише одним боком до Землі. Тож наявність рідкої води залежить від того, чи є в них атмосфера і яка вона.

Якщо атмосфери немає, тоді один бік відкритих планет постійно нагрівається зіркою, в той час як інший - замерзає. І лише невелика смуга їхньої поверхні може мати рідку воду. Якщо ж у планет є атмосфера, тоді ситуацію на їхній поверхні складніше передбачити. Вона буде залежати від кліматичних моделей, які здатні вирівняти температуру за рахунок руху холодного і теплого повітря між двома півкулями.

Питання, чи має хоч одна з семи планет TRAPPIST-1 атмосферу, лишається відкритим. Втім, вони відносно близько розташовані до Землі. Вчені зможуть дати відповідь впродовж найближчих кількох років, після запуску нових потужних телескопів. Відомості про точний хімічний склад атмосфер екзопланет дозволяє оцінити вірогідність життя на поверхні.

Одним з телескопів, який допоможе у вивчені семи знайдених екзопланет, може стати космічний телеском Джеймса Вебба. Він буде запущений в 2018 році і стане наступником телескопа Хаббл. Система TRAPPIST-1 буде серед пріоритетних цілей для нього.

Як повідомлялося, дослідники NASA хочуть повернути Плутону статус планети.