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iPhone 7 і 7 Plus в новому кольорі показали на відео

29 грудня в 11:37

Смартфони представлені в кольорі "білий онікс".

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iPhone 7 і 7 Plus в кольорі "білий онікс"
Блогер Сонні Діксон на своїй сторінці в Twitter опублікував короткий ролик, на якому можна побачити смартфони iPhone 7 і 7 Plus в кольорі "білий онікс". Варто відзначити, що Apple не робила жодних офіційних заяв щодо розширення кольорової лінійки.

Справжність представлених на відео смартфонів у більшості фахівців викликає сумнів, оскільки на корпусі iPhone 7 відсутній фірмовий логотип компанії. Ймовірно, моделі смартфонів були виготовлені сторонніми компаніями для демонстрації смартфонів у кольорі"білий онікс".

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Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.

За матеріалами: 4pda.ru
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Теги смартфон iPhone Apple
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