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Інженери з Міннесоти розробили літаюче крило-трансформер

26 лютого в 19:11

Безпілотник компактно упаковується, не потребує злітної смуги, а також оснащений сонячними батареями для економії енергії.

беспилотник дрон
Американська розробка, на відміну від інших безпілотників, не потребує злітної смуги та зручна в зберіганні
Польське радіо
Фахівці з університету Міннесоти в США розробили новий безпілотний літальний апарат SUAV:Q, який представляє собою аеродинамічне крило. Він може здійснювати вертикальний зліт і посадку, як гелікоптер, повідомляє видання Hi-news.

Відомо, що крило вже пройшло перші випробування "в полі" і вони виявилися успішними.

Апарат складається з чотирьох частин, завдяки чому може складатися в подобу металевої коробки. Після зльоту всі чотири секції апарату розправляються, перетворюючись на крило.

Гранична висота польоту – 120 метрів, розмах крила SUAV:Q – два метри, вага – близько чотирьох кілограм.

Крило обладнане сонячними батареями, завдяки чому може економити енергію і знаходитися в повітрі досить довго. Крім того, апарату, на відміну від інших дронів, не потрібна злітна смуга. Що дозволяє використовувати розробку американських вчених у важкодоступних районах.

Розробники вважають, що їх апарат може стати в нагоді співробітникам служб порятунку і поліцейським, а також фермерам.

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Нагадаємо, раніше в Китаї озброїли вогнеметом дрон для зачищення ліній електропередач від різного летючого сміття – пакетів, залишків повітряних кульок і паперових ліхтарів.

Раніше Україна представила на виставці в ОАЕ наземний безпілотник "Фантом".

За матеріалами: Hi-news.ru
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Теги апарат дрон безпілотник США
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