Інженери з Міннесоти розробили літаюче крило-трансформер

Безпілотник компактно упаковується, не потребує злітної смуги, а також оснащений сонячними батареями для економії енергії.
Відомо, що крило вже пройшло перші випробування "в полі" і вони виявилися успішними.
Апарат складається з чотирьох частин, завдяки чому може складатися в подобу металевої коробки. Після зльоту всі чотири секції апарату розправляються, перетворюючись на крило.
Гранична висота польоту – 120 метрів, розмах крила SUAV:Q – два метри, вага – близько чотирьох кілограм.
Крило обладнане сонячними батареями, завдяки чому може економити енергію і знаходитися в повітрі досить довго. Крім того, апарату, на відміну від інших дронів, не потрібна злітна смуга. Що дозволяє використовувати розробку американських вчених у важкодоступних районах.
Розробники вважають, що їх апарат може стати в нагоді співробітникам служб порятунку і поліцейським, а також фермерам.
Нагадаємо, раніше в Китаї озброїли вогнеметом дрон для зачищення ліній електропередач від різного летючого сміття – пакетів, залишків повітряних кульок і паперових ліхтарів.
Раніше Україна представила на виставці в ОАЕ наземний безпілотник "Фантом".Hi-news.ru