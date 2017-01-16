Інженери представили концепт хмарочоса, що поглинає смог

Висота будівлі складе 4,8 кілометра.

Будівля висотою 4,8 кілометра буде поглинати смог

Американська компанія Arconic представила проект хмарочоса, виконаного з матеріалів, що поглинають cмог. Як відзначає Science Alert , проект передбачає використання новітніх матеріалів або таких, які все ще перебувають у розробці.

Крім використання поглинаючих смог матеріалів, творці проекту припускають оснастити хмарочос висувними балконами. При цьому висота будівлі складе 4,8 кілометра.

Шеррі МакКлірі, одна з учених-матеріалознавців фірми Arconic, каже, що один з найцікавіших проектів компанії - це EcoClean, спеціальне покриття, яке допомагає будівелям самоочищатися і очищати повітря навколо.

EcoClean працює за допомогою світла і водяної пари, які змішуються з хімічними речовинами у покритті з утворенням вільних радикалів. Саме вони витягають з повітря шкідливі елементи, які потім легко змиваються навіть невеликим дощем. У кінцевому підсумку виходить екологічно чиста будівля, оточена більш чистим повітрям.

Раніше вчені з Бермінгемського університету представили знімок "нано-сніговика" з атомів платини на підкладці з оксиду титану.