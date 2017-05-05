Індія успішно запустила ракету з комунікаційним супутником

Супутник буде використовуватися вісьмома країнами.
Ракета GSLV-F09 (MKII) з кріогенним ступенем власного виробництва успішно стартувала за планом о 16.57 місцевого часу (14.27 за Києвом) з космічного центру імені Сатиша Дхавана на острові Шріхарікота поблизу узбережжя штату Андхра-Прадеш. Пуск став четвертим запуском ракети із застосуванням кріогенної ступені індійського виробництва, причому другий, коли щабель була задіяна не в тестовому режимі.
Крім Індії, супутник будуть використовувати Бангладеш, Непал, Бутан, Афганістан, Мальдіви і Афганістан.
Раніше повідомлялося, що Індія провела успішний запуск першої багаторазової ракети-носія власного виробництва.РИА Новости