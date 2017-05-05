Індія успішно запустила ракету з комунікаційним супутником

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Супутник буде використовуватися вісьмома країнами.

Індія запустила ракету з комунікаційним супутником

Індійська ракета-носій GSLV-F09 з комунікаційним супутником GSAT-9, який отримав назву "Південна Азія", успішно стартувала з космодрому на півдні країни.

Ракета GSLV-F09 (MKII) з кріогенним ступенем власного виробництва успішно стартувала за планом о 16.57 місцевого часу (14.27 за Києвом) з космічного центру імені Сатиша Дхавана на острові Шріхарікота поблизу узбережжя штату Андхра-Прадеш. Пуск став четвертим запуском ракети із застосуванням кріогенної ступені індійського виробництва, причому другий, коли щабель була задіяна не в тестовому режимі.

Крім Індії, супутник будуть використовувати Бангладеш, Непал, Бутан, Афганістан, Мальдіви і Афганістан.

Раніше повідомлялося, що Індія провела успішний запуск першої багаторазової ракети-носія власного виробництва.