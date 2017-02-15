Індія успішно вивела на орбіту 104 супутника за один раз

Зі 104 супутників тільки три належали Індії.
Зі 104 супутників тільки три належали Індії, 96 – США, а решта – Казахстану, Нідерландам, Ізраїлю, ОАЕ, Швейцарії та іншим країнам.
До цього ІSRO вдавалося запустити 20 супутників одночасно. Рекорд за кількістю супутників, запущених у космос за один раз, належав Росії, яка змогла запустити 37 супутників у 2014 році. США вдавалося запустити 29 супутників за один раз.
Раніше повідомлялося, що Індія провела успішний запуск першої багаторазової ракети-носія власного виробництва.DT.UA