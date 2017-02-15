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Індія успішно вивела на орбіту 104 супутника за один раз

15 лютого в 12:34

Зі 104 супутників тільки три належали Індії.

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Індія успішно вивела на орбіту 104 супутника
Індійська організація з досліджень космосу успішно здійснила запуск 104 супутників на одній ракеті-носії, повідомляє ВВС.

Зі 104 супутників тільки три належали Індії, 96 – США, а решта – Казахстану, Нідерландам, Ізраїлю, ОАЕ, Швейцарії та іншим країнам.

До цього ІSRO вдавалося запустити 20 супутників одночасно. Рекорд за кількістю супутників, запущених у космос за один раз, належав Росії, яка змогла запустити 37 супутників у 2014 році. США вдавалося запустити 29 супутників за один раз.

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Раніше повідомлялося, що Індія провела успішний запуск першої багаторазової ракети-носія власного виробництва.

За матеріалами: DT.UA
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Теги супутник Індія запуск космос ракета
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