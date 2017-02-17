Ілон Маск виступив проти розробки літаючих машин

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На думку Маска, літаючі автомобілі будуть занадто гучними.

Ілон Маск виступає проти літаючих машин Википедия

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив про те, що виступає проти розробки літаючих машин. "Я люблю літаючі речі, але не думаю, що літаючі машини можуть стати правильним рішенням", - заявив він в інтерв'ю виданню Bloomberg

За його словами, до тих пір, поки на Землі діють закони фізики, будь-якому літаючому автомобілю необхідно буде генерувати достатню кількість енергії для того, щоб подолати дію гравітації і запобігти його падінню вниз. Це означає, що подібні машини будуть проводити занадто багато шуму і сміття для тих, хто знаходиться на землі.

"Якщо хтось не впорається зі своєю машиною, вона може скинути покришку і гільйотинувати вас. Не думаю, що ваш рівень тривоги зменшиться по мірі того, як над головою буде кружляти безліч дзижчать об'єктів", заявив Маск.

В якості альтернативи він пропонує використання тунелів, один з яких він вже почав бурити в Лос-Анджелесі.

Про свій новий проект Маск заявив ще в листопаді 2016 року. Тоді він скаржився на велику кількість заторів у Лос-Анджелесі і низьку швидкість руху автомобілів, для вирішення цієї проблеми він запропонував рити тунелі. Багато хто сприйняв заяву глави SpaceX як жарт, але тепер він підтвердив серйозність своїх намірів.

Раніше Маск запропонував почати колонізацію Марса з термоядерних бомбардувань. Маск назвав Червону планету негостинною, а її тераформування (зміну клімату до придатних для життя умов) запропонував почати з створення парникового ефекту шляхом нагрівання атмосфери Марса. На думку бізнесмена, зробити Марс більш схожим на Землю можна за допомогою термоядерних вибухів над полюсами планети.