Ілон Маск анонсував заяву SpaceX

Заяву буде зроблено о 23.00 за Києвом.

Ілон Маск анонсував сенсаційну заяву SpaceX defence.ru

Засновник компаніїІлон Маск на своїй сторінці в Twitter анонсував сенсаційну заяву компанії.

Як йдеться у повідомленні, оголошення відбудеться о 13.00 за тихоокеанським часом (23.00 за Києвом). При цьому, про що конкретно йдеться Маск не сказав.

SpaceX announcement tomorrow at 1pm PST — Elon Musk (@elonmusk) 27 лютого 2017 р.

Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.