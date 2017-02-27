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Ілон Маск анонсував заяву SpaceX

27 лютого в 11:59

Заяву буде зроблено о 23.00 за Києвом.

Илон Маск SpаceX
Ілон Маск анонсував сенсаційну заяву SpaceX
defence.ru
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter анонсував сенсаційну заяву компанії.

Як йдеться у повідомленні, оголошення відбудеться о 13.00 за тихоокеанським часом (23.00 за Києвом). При цьому, про що конкретно йдеться Маск не сказав.

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Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.

За матеріалами: DT.UA
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