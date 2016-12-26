Хвороботворні бактерії здатні обходитися без життєво важливого вітаміну

Хвороботворна спірохета може обходитися без вітаміну В1.

Вчені виявили бактерії, які обходяться без вітаміну В1 Lenta.ru

Вчені заявили про те, що хвороботворна спірохета, яка викликає кліщовий бореліоз, або хворобу Лайма, може жити без вітаміну В1, який абсолютно необхідний іншим організмам. Висновки вчених були опубліковані в журналі Nature Microbiology.

Вітамін В1 (тіамін) виконує в клітинах живих істот різні функції. В активній фосфорильованій формі він необхідний для роботи багатьох ферментів, що беруть участь в обміні вуглеводів і жирних кислот. Тепер же дослідники встановили, що бактерія Borrelia burgdorferi тіаміна не потребує. Вченим не вдалося виявити в ній вітамін і генів, які відповідають за його синтез, також не спостерігається.

На думку дослідників, така "надздібність" далася бактеріям непросто, і у бореллии повинен бути відсутній цілий ряд звичайних білків, що беруть участь в обміні та у виробленні енергії. Без деяких із них теоретично можна прожити, але інші необхідні абсолютно, і їхні функції у бореллій взяли на себе інші ферменти, які не потребують допомоги коферменту-тіаміну.

Можливо, така здатність для бореллій не унікальна. Вчені порівняли їхній геном з наявними в базах даних з ДНК інших патогенних для людини бактерій, які переносяться членистоногими. Як мінімум у трьох з них – у Borrelia hermsii (збудник кліщового поворотного тифу), Rickettsia prowazekii (висипного тифу) і у Rickettsia conorii (середземноморської плямистої лихоманки) – також немає генів, які могли б кодувати білки для синтезу тіаміну, або ті, яким він необхідний.

Раніше повідомлялося про те, що бактерії навчилися протистояти антибіотикам "останньої надії". Це означає, що незабаром можлива поява бактерій, стійких до всіх відомих типів ліків, і такі гени стійкості вже помічені у бактерій, які вражають людей.