Хіміки "зав'язали" найтугіший вузол у світі

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Кожен перетин розташовується в структурі на відстані 24 частинок.

Хімікам вдалося "зав'язати" кельтський вузол

Хіміки з Манчестерського університету створили найбільш щільний у світі вузол, повідомляє Science News

Створений вузол утворений азотовмісними хлорорганічними молекулами загальною довжиною 20 нанометрів, що складаються з 192 атомів. Кожен перетин в структурі розташований один від одного на відстані 24 часток.

За словами дослідників, їм вдалося створити найскладніший варіант вузла – кельтський. Отримана структура була утворена в результаті самозбірки — нитки накручувалися на іони металів і таким чином формували перетин.

Раніше вчені з Бермінгемського університету представили знімок "нано-сніговика" з атомів платини на підкладці з оксиду титану.