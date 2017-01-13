Хіміки "зав'язали" найтугіший вузол у світі

Кожен перетин розташовується в структурі на відстані 24 частинок.
Створений вузол утворений азотовмісними хлорорганічними молекулами загальною довжиною 20 нанометрів, що складаються з 192 атомів. Кожен перетин в структурі розташований один від одного на відстані 24 часток.
За словами дослідників, їм вдалося створити найскладніший варіант вузла – кельтський. Отримана структура була утворена в результаті самозбірки — нитки накручувалися на іони металів і таким чином формували перетин.
Раніше вчені з Бермінгемського університету представили знімок "нано-сніговика" з атомів платини на підкладці з оксиду титану.DT.UA