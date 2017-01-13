Топ Новини
<
>

Хіміки "зав'язали" найтугіший вузол у світі

13 січня в 13:58

Кожен перетин розташовується в структурі на відстані 24 частинок.

33
Хімікам вдалося "зав'язати" кельтський вузол
Хіміки з Манчестерського університету створили найбільш щільний у світі вузол, повідомляє Science News.

Створений вузол утворений азотовмісними хлорорганічними молекулами загальною довжиною 20 нанометрів, що складаються з 192 атомів. Кожен перетин в структурі розташований один від одного на відстані 24 часток.

За словами дослідників, їм вдалося створити найскладніший варіант вузла – кельтський. Отримана структура була утворена в результаті самозбірки — нитки накручувалися на іони металів і таким чином формували перетин.

Читайте також: Вчені розробили стійкий до вогню і води папір

Раніше вчені з Бермінгемського університету представили знімок "нано-сніговика" з атомів платини на підкладці з оксиду титану.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги частка хімія молекули
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини