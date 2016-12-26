"Хаббл" зробив знімок космічного мегамазера

Мегамазер розташовується на відстані 370 мільйонів світлових років від Землі.

"Хаббл" зробив знімок незвичайної галактики

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" одержали знімок незвичайного типу галактики – мегамазера. По суті, вся галактика виступає в ролі астрономічного лазера, який викидає пучки мікрохвильового випромінювання, повідомляється на сайті телескопа

Представлений на знімку мегамазер отримав назву IRAS 16399-0937, він розташовується на відстані 370 мільйонів світлових років від Землі. Знімок зроблений за допомогою двох інструментів телескопа "Хаббл", що дозволило об'єднати спостереження в різній довжині хвилі.

Раніше повідомлялося про те, що телескоп "Хаббл" сфотографував край Великого Вибуху. Всього астрономи виявили понад 250 невеликих галактик, які існували в проміжок від 600 до 900 млн років після Великого Вибуху. Світло від цих галактик пройшло шлях довжиною у 12 млрд років.