"Хаббл" зробив знімок "гібридної" галактики

Галактика знаходиться на відстані 400 мільйонів світлових років від Землі.

"Хаббл" зробив новий яскравий знімок

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" зробили знімок незвичайної "гібридної" галактики UGC 12591. Як наголошується на сайті телескопа , галактика займає проміжне положення між спіральною і ланзоподібною.

Дослідники також підкреслюють, що галактика є надзвичайно масивною: разом з гало її маса перевищує масу Сонця в кілька сотень мільярдів разів. UGC 12591 важче Чумацького Шляху в чотири рази. Крім того, вона обертається навколо своєї осі на швидкості близько 1,8 мільйона кілометрів на годину.

Галактика знаходиться на відстані 400 мільйонів світлових років від Землі.

Раніше повідомлялося про те, що телескоп "Хаббл" сфотографував край Великого Вибуху. Всього астрономи виявили понад 250 невеликих галактик, які існували в проміжок від 600 до 900 млн років після Великого Вибуху. Світло від цих галактик пройшло шлях довжиною у 12 млрд років.