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"Хаббл" зробив знімок галактики з сузір'я Андромеди

9 лютого в 04:00

Галактика знаходиться на відстані 30 мільйонів світлових років від Землі.

хаббл
"Хаббл" зробив новий вражаючий знімок
Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" одержали знімок галактики з сузір'я Андромеди. Як наголошується на сайті телескопа, не варто плутати цю галактику з галактикою-сусідкою Чумацького Шляху. Сузір'я Андромеди входить в список з 88 сучасних сузір'їв і є домом для галактики NGC 7640, представленої на знімку.

Існує декілька класифікацій, які використовуються для ідентифікації галактик за формою і структурою. Так, NGC 7640 класифікують як спіральну галактику з перемичкою. Такі галактики добре відомі за їхніми спіральним рукавах, які виходять не з центру, а з кінців перемички, що перетинає ядро галактики. Чумацький Шлях є також спіральною галактики з перемичкою. На даному зображенні NGC 7640 не виглядає як спіральна галактика, однак це пов'язано з її орієнтацією щодо телескопа "Хаббл", який виступив в якості фотографа.

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spacetelescope.org

Раніше повідомлялося про те, що телескоп "Хаббл" сфотографував край Великого Вибуху. Всього астрономи виявили понад 250 невеликих галактик, які існували в проміжок від 600 до 900 млн років після Великого Вибуху. Світло від цих галактик пройшло шлях довжиною у 12 млрд років.

За матеріалами: DT.UA
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Теги сузір'я галактика астроном телескоп
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