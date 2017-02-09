"Хаббл" зробив знімок галактики з сузір'я Андромеди

Галактика знаходиться на відстані 30 мільйонів світлових років від Землі.

"Хаббл" зробив новий вражаючий знімок

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" одержали знімок галактики з сузір'я Андромеди. Як наголошується на сайті телескопа , не варто плутати цю галактику з галактикою-сусідкою Чумацького Шляху. Сузір'я Андромеди входить в список з 88 сучасних сузір'їв і є домом для галактики NGC 7640, представленої на знімку.

Існує декілька класифікацій, які використовуються для ідентифікації галактик за формою і структурою. Так, NGC 7640 класифікують як спіральну галактику з перемичкою. Такі галактики добре відомі за їхніми спіральним рукавах, які виходять не з центру, а з кінців перемички, що перетинає ядро галактики. Чумацький Шлях є також спіральною галактики з перемичкою. На даному зображенні NGC 7640 не виглядає як спіральна галактика, однак це пов'язано з її орієнтацією щодо телескопа "Хаббл", який виступив в якості фотографа.

Раніше повідомлялося про те, що телескоп "Хаббл" сфотографував край Великого Вибуху. Всього астрономи виявили понад 250 невеликих галактик, які існували в проміжок від 600 до 900 млн років після Великого Вибуху. Світло від цих галактик пройшло шлях довжиною у 12 млрд років.