"Хаббл" отримав знімок "театру тіней", влаштованого екзопланетою

Фотографії стали найбільш наочним свідченням існування планети біля іншої зірки.

"Хаббл" спостерігав за зіркою TW Гідри NASA

Вчені за допомогою телескопаотримали унікальний знімок, на якому можна побачити тінь екзопланети на диску зірки. Як наголошується на сайті NASA , сама екзопланета не відкидає тіні, але її гравітація вплинула на речовинe диска зірки, в результаті чого в ньому з'явилася затемнена область.

На знімку представлена зірка TW Гідри, яка розташовується на відстані 192 світлових років від Землі. Вік зірки становить близько восьми мільярдів років, а її маса майже дорівнює масі Сонця. Свідчення присутності екзопланети вчені виявили під час аналізу даних, зібраних "Хабблом" за 18 років спостережень за зіркою.

NASA

Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступово руйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.