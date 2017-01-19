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Гра Super Mario Run для Android вийде в березні

19 січня в 12:02

На даний момент гра доступна для користувачів iOS.

Super Mario Run
Користувачі Android зможуть встановити Super Mario Run у березні
Мобільна гра Super Mario Run від компанії Nintendo буде доступна для користувачів Android-пристроїв у березні, повідомляє The Verge.

Як зазначає видання, бажаючі встановити гру на Android можуть підписатися на отримання повідомлення про її появу в Google Play Store. На даний момент гра доступна для користувачів iOS. Установка гри є безкоштовною, але для отримання повної версії гри необхідно внести плату. На даний момент платну версію Super Mario Run встановили лише 3% користувачів.

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Раніше повідомлялося про те, що Nintendo планує випускати по дві-три мобільні ігри у рік. У цьому році компанія вже планує випустити гри Fire Emblem і Animal Crossing на додаток до версії Super Mario Run для Android.

За матеріалами: DT.UA
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Теги гра Android мобільний
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