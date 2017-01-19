Гра Super Mario Run для Android вийде в березні

На даний момент гра доступна для користувачів iOS.

Користувачі Android зможуть встановити Super Mario Run у березні

Мобільна гра Super Mario Run від компаніїбуде доступна для користувачів Android-пристроїв у березні, повідомляє The Verge

Як зазначає видання, бажаючі встановити гру на Android можуть підписатися на отримання повідомлення про її появу в Google Play Store. На даний момент гра доступна для користувачів iOS. Установка гри є безкоштовною, але для отримання повної версії гри необхідно внести плату. На даний момент платну версію Super Mario Run встановили лише 3% користувачів.

Раніше повідомлялося про те, що Nintendo планує випускати по дві-три мобільні ігри у рік. У цьому році компанія вже планує випустити гри Fire Emblem і Animal Crossing на додаток до версії Super Mario Run для Android.