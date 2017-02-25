Google відкрив доступ до сервісу для визначення рівня тролінгу в коментарях

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Сервіс заміряє рівень "токсичності" тексту.

Google допоможе визначити рівень троллінгу в коментарях

Компанія Jigsaw, дочірній підрозділ Alphabet , надала користувачам доступ до API сервісу Perspective. Сервіс працює на основі машинного навчання і призначений для аналізу коментарів: містяться в них образи і тролінг чи ні, повідомляє AIN.

Демо-версію сервісу може онлайн випробувати кожен бажаючий. Досить просто ввести в поле текст коментаря — кілька слів або речення, і Perspective виміряє рівень його "токсичності". Якщо цей рівень складе 80% і більше, є чималий шанс, що даний коментар, з'явившись в онлайні, може образити інших користувачів.

На даний момент сервіс все ще знаходиться в розробці, тому не завжди може зі 100% гарантією визначити тролів. Розробники просять користувачів залишити коментар, що дозволить сервісу вчитися на власних помилках.

Раніше російська активістка викрила роботу "фабрики тролів" у Санкт-Петербурзі, влаштувавшись туди на роботу. Згодом вона оприлюднила дані про те, як функціонує ця таємна організація і подала в суд. Після цього видання The Guardian писало, що путінська "фабрика тролів" хоче відкупитися від позову колишньої співробітниці. Але дівчина відмовилася йти на поступки і виграла суд.

Видання The Times також писало, що інтернет-тролі Путіна намагалися спровокувати паніку в Україні і США, розповсюджуючи вигадані історії в мережі.