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Google представив віртуальний тур по Верховній Раді

24 лютого в 14:24

Користувачі зможуть пройтися по залах і кулуарах Верховної Ради.

Верховная Рада общий план
Google запустив онлайн-тур по Верховній Раді
Верховна Рада
Сервіс карт Google запустив віртуальний 3D-тур по Верховній Раді України в режимі Street View.

Користувачі зможуть пройтися по головному залу Верховної Ради і вибрати точку огляду: подивитися на зал з трибуни або роздивитися місце роботи депутата. Крім того, гості зможуть заглянути в кулуари і побачити, де спілкуються депутати в перерві між засіданнями.

Користувачам також представляється унікальна можливість побачити "Прапор Незалежності" - прапор розміром вісім на чотири метри, який був внесений депутатами першого скликання Верховної Ради в зал 24 серпня 1991 року. Торік прапор був виставлений в кулуарах у День прапора. Крім прапора в кулуарах можна буде ознайомитися з експозицією "артефактів Незалежності" - різноманітних експонатів, пов'язаних з боротьбою України за незалежність: прапори, чернетка Акта проголошення незалежності, Перший універсал і багато іншого.

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"Сьогодні Верховна Рада України приєднується до клубу відкритих парламентів світу і запрошує у віртуальний 3D-тур разом з технологією Street View на Картах Google. Тепер кожен бажаючий, так само як і в ізраїльському Кнесеті або Конгресі США, зможе здійснити віртуальну подорож в центральному залі, і в кулуарах Верховної Ради, відчути дух і настрій роботи українського парламенту", заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

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Google

Раніше Google запустив онлайн-тур Ольвії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Рада Google Україна парламент
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