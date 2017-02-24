Google представив віртуальний тур по Верховній Раді

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Користувачі зможуть пройтися по залах і кулуарах Верховної Ради.

Google запустив онлайн-тур по Верховній Раді Верховна Рада

Сервіс карт Google запустив віртуальний 3D-тур по Верховній Раді України в режимі Street View.

Користувачі зможуть пройтися по головному залу Верховної Ради і вибрати точку огляду: подивитися на зал з трибуни або роздивитися місце роботи депутата. Крім того, гості зможуть заглянути в кулуари і побачити, де спілкуються депутати в перерві між засіданнями.

Користувачам також представляється унікальна можливість побачити "Прапор Незалежності" - прапор розміром вісім на чотири метри, який був внесений депутатами першого скликання Верховної Ради в зал 24 серпня 1991 року. Торік прапор був виставлений в кулуарах у День прапора. Крім прапора в кулуарах можна буде ознайомитися з експозицією "артефактів Незалежності" - різноманітних експонатів, пов'язаних з боротьбою України за незалежність: прапори, чернетка Акта проголошення незалежності, Перший універсал і багато іншого.

"Сьогодні Верховна Рада України приєднується до клубу відкритих парламентів світу і запрошує у віртуальний 3D-тур разом з технологією Street View на Картах Google. Тепер кожен бажаючий, так само як і в ізраїльському Кнесеті або Конгресі США, зможе здійснити віртуальну подорож в центральному залі, і в кулуарах Верховної Ради, відчути дух і настрій роботи українського парламенту", заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Google

Раніше Google запустив онлайн-тур Ольвії.