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Google попередила користувачів про шкідливу розсилку через Gmail

4 травня в 11:04

Шкідливі листи замасковані під сервіс Google Docs.

Gmail
Зловмисники розсилають шкідливі листи користувачам Gmail
Компанія Google попередила користувачів Gmail про шкідливу розсилку, замасковану під сервіс Google Docs. Як повідомляє The Verge, зловмисники можуть отримати доступ до пошти та адрес контактів користувачів.

Розсилка стала приходити 3 травня. Автором листа може бути знайомий користувача. У листі міститься запрошення відкрити один з документів. Після того, як користувач натискає на посилання, з'явиться повідомлення "продовжити за допомогою Google Docs". Після натискання на нього зловмисники отримують доступ до пошти та контактів.

Як зазначає видання, розсилка відрізняється від звичайного фішингу тим, що не переводить користувача на сторінку, схожу на поштовий сервіс, а діє всередині цього поштового сервісу, експлуатуючи існуючу можливість давати стороннім програмам доступ до акаунтів.

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Google просить користувачів не відкривати подібні повідомлення в Gmail і повідомляти про них.

Раніше повідомлялося, що Gmail убезпечив листи користувачів від спецслужб.

За матеріалами: DT.UA
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Теги користувач Google Gmail
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