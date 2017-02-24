Google подала в суд на Uber за крадіжку технології, що застосовується в безпілотних автомобілях

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Команда інженерів Google передала Uber розробки лідара.

Google звинувачує Uber у крадіжці технології Google

Компанія Waymo — підрозділ Google, який працює над розробкою засобів керування безпілотним автомобілем, — подала в суд на Uber і стартап Otto, звинувативши їх у крадіжці технології, яка використовується в безпілотних автомобілях компанії, повідомляє Business Insider

У позові йдеться про те, що команда інженерів Google викрала розробки лідара – лазерного датчика, який забезпечує орієнтацію автомобіля щодо навколишніх предметів.

"Отто і Uber викрали інтелектуальну власність Waymo, що дозволило їм уникнути ризиків, втрат часу і коштів на самостійну розробку своїх власних технологій", йдеться у позові Google.

Одним з фігурантів справи є Ентоні Левандовські, який покинув Google в 2016 році, через дев'ять років роботи в компанії. Після відходу з Google він заснував Otto, який був куплений Uber. У позові стверджується, що перед відходом Левандовскі скачав більше 14 мільйонів файлів з інформацією про розробках Waymo.

Як зазначає позивач, він дізнався про крадіжку, коли його адреса була випадково скопійована в електронний лист з кресленнями плати лідара Uber, який "має разючу подібність" з розробками Waymo.

Раніше повідомлялося про те, що безпілотний автомобіль від Google, в якому знаходилися три працівника компанії, потрапив в аварію. Подія стала першою, в якій постраждали люди. За кермом автомобіля, який врізався в прототип безпілотного Lexus від Google, знаходилася людина.