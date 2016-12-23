Google планує в наступному році випустити дві нові моделі "розумних" годинників

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Годинники будуть працювати на базі операційної системи Android Wear 2.0.

Google випустить нові "розумні" годинники у 2017 році The Verge

Компанія Google випустить дві нові моделі своїх "розумних" годинників у першій чверті 2017 року, заявив менеджер з продукції Android Wear у Google Джефф Чанг, повідомляє The Verge

За його словами, представлені моделі будуть працювати на базі нової операційної системи для переносних пристроїв. Нові годинники будуть випущені під брендом Google або Pixel, а не під брендом компанії, яка буде займатися їх виробництвом. Як розповів Чанг, Google уже співробітничає з виробником годин, але не назвав цю фірму, додавши, що вона брала участь у випуску "розумних" годинників і раніше.

Тільки після запуску нових пристроїв вже існуючі портативні пристрої Google отримають оновлення до Android 2.0 Wear. Нова платформа пропонує ряд нових функцій, в тому числі програми для автономної роботи, які не вимагають підключення до смартфону.

У жовтні цього року Google представила смартфони Pixel і Pixel XL, які стали першими, випущеними безпосередньо Google.