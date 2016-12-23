Google планує в наступному році випустити дві нові моделі "розумних" годинників

Годинники будуть працювати на базі операційної системи Android Wear 2.0.
За його словами, представлені моделі будуть працювати на базі нової операційної системи для переносних пристроїв. Нові годинники будуть випущені під брендом Google або Pixel, а не під брендом компанії, яка буде займатися їх виробництвом. Як розповів Чанг, Google уже співробітничає з виробником годин, але не назвав цю фірму, додавши, що вона брала участь у випуску "розумних" годинників і раніше.
Тільки після запуску нових пристроїв вже існуючі портативні пристрої Google отримають оновлення до Android 2.0 Wear. Нова платформа пропонує ряд нових функцій, в тому числі програми для автономної роботи, які не вимагають підключення до смартфону.
У жовтні цього року Google представила смартфони Pixel і Pixel XL, які стали першими, випущеними безпосередньо Google.DT.UA