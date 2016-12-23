Топ Новини
<
>

Google планує в наступному році випустити дві нові моделі "розумних" годинників

23 грудня в 12:36

Годинники будуть працювати на базі операційної системи Android Wear 2.0.

33
Google випустить нові "розумні" годинники у 2017 році
The Verge
Компанія Google випустить дві нові моделі своїх "розумних" годинників у першій чверті 2017 року, заявив менеджер з продукції Android Wear у Google Джефф Чанг, повідомляє The Verge.

За його словами, представлені моделі будуть працювати на базі нової операційної системи для переносних пристроїв. Нові годинники будуть випущені під брендом Google або Pixel, а не під брендом компанії, яка буде займатися їх виробництвом. Як розповів Чанг, Google уже співробітничає з виробником годин, але не назвав цю фірму, додавши, що вона брала участь у випуску "розумних" годинників і раніше.

Читайте також: iPhone 7 став найпопулярнішим пристроєм року за пошуками в Google

Тільки після запуску нових пристроїв вже існуючі портативні пристрої Google отримають оновлення до Android 2.0 Wear. Нова платформа пропонує ряд нових функцій, в тому числі програми для автономної роботи, які не вимагають підключення до смартфону.

У жовтні цього року Google представила смартфони Pixel і Pixel XL, які стали першими, випущеними безпосередньо Google.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Google пристрій Android
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Останні новини