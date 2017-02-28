Google і Bing ускладнять пошук піратського контенту

Посилання на нелегальну інформацію не будуть потрапляти в верхні позиції пошукової видачі.

Знайти в Google піратський контент стане складніше

Пошукові системи Google і Microsoft Bing зроблять пошук піратського контенту ще більш складним, ніж на даний момент, не пропускаючи нелегальну інформацію у верхні позиції пошукової видачі.

Зміни будуть введені до кінця літа, коли пошукові системи запровадять додатковий код, який буде штучно занижувати релевантність сторінок з піратським контентом.

"Іноді люди шукають що-небудь, але рано чи пізно виходять на сторінки з піратським контентом. Ми хочемо бути впевнені в тому, що на верхніх рядках пошукової видачі були тільки оригінальні матеріали. Це захист не тільки людей в Інтернеті, але і творців, а також їхніх матеріалів", - заявив Едді Левитен, генеральний директор Alliance for Intellectual Property.

Раніше повідомлялося про те, що додаток Google Maps для мобільних пристроїв навчилося самостійно обчислювати ймовірний пункт призначення у режимі навігації. Для визначення найбільш ймовірного пункту призначення функція Driving Mode аналізує історію попередніх маршрутів та історію пошукових запитів. Після того, як додаток визначить ймовірне місце прибуття, навігатор буде видавати стандартну в таких випадках інформацію про час у дорозі, щільності потоку і можливі маршрути.