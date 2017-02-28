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Google і Bing ускладнять пошук піратського контенту

28 лютого в 11:59

Посилання на нелегальну інформацію не будуть потрапляти в верхні позиції пошукової видачі.

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Знайти в Google піратський контент стане складніше
Пошукові системи Google і Microsoft Bing зроблять пошук піратського контенту ще більш складним, ніж на даний момент, не пропускаючи нелегальну інформацію у верхні позиції пошукової видачі.

Зміни будуть введені до кінця літа, коли пошукові системи запровадять додатковий код, який буде штучно занижувати релевантність сторінок з піратським контентом.

"Іноді люди шукають що-небудь, але рано чи пізно виходять на сторінки з піратським контентом. Ми хочемо бути впевнені в тому, що на верхніх рядках пошукової видачі були тільки оригінальні матеріали. Це захист не тільки людей в Інтернеті, але і творців, а також їхніх матеріалів", - заявив Едді Левитен, генеральний директор Alliance for Intellectual Property.

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Раніше повідомлялося про те, що додаток Google Maps для мобільних пристроїв навчилося самостійно обчислювати ймовірний пункт призначення у режимі навігаціїДля визначення найбільш ймовірного пункту призначення функція Driving Mode аналізує історію попередніх маршрутів та історію пошукових запитів. Після того, як додаток визначить ймовірне місце прибуття, навігатор буде видавати стандартну в таких випадках інформацію про час у дорозі, щільності потоку і можливі маршрути. 

За матеріалами: 4pda.ru
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Теги пошук Google
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