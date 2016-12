Гепарди знаходяться на межі вимирання – вчені

Найшвидші наземні ссавці можуть зникнути в найближчі роки через скорочення ареалу їхнього проживання.

Популяцію гепардів може скоротитися удвічі в найближчі 5-10 років comedywildlifephoto.com

Британські екологи заявили про те, що скорочення ареалу проживання гепардів призвело до того, що найшвидші тварини на планеті можуть зникнути найближчим часом, якщо людство не вживе ніяких кроків для їхнього збереження. Висновки вчених були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко про них повідомляє Phys.org.

За даними Зоологічного товариства Лондона, на даний момент на планеті залишилося всього 7100 гепардів, тобто в ряді країн Азії і Африки їхня чисельність скоротилася на 70-90%, а площа ареалу їхнього проживання скоротилася на 91%.

За словами вчених, їхнє дослідження являє собою найбільш комплексний аналіз того, що відбувається з гепардами на даний момент. "Враховуючи потайний характер цих кішок, нашим колегам було вкрай складно спостерігати за ними, що призвело до того, що на їхні проблеми мало хто звертав увагу. Наше дослідження показує, що необхідність підтримувати великий ареал проживання разом з безліччю інших загроз зробила гепардів більш уразливими для вимирання, ніж ми вважали раніше", зазначає Сара Дюран з Зоологічного товариства Лондона.

Вчені провели аналіз даних і про африканські, і азіатські підвидах. При цьому, останній знаходиться в більш жалюгідному стані, дослідники нарахували всього 50 особин азіатських гепардів, які проживають в обмеженому регіоні в Ірані.

На думку дослідників, за 5-10 років популяцію гепардів може скоротитися вдвічі, що призведе до їхнього повного вимирання надалі.

Раніше вчені заявили про те, що великим тваринам загрожує вимирання до 2100 року. Вчені внесли в тривожний список чорного носорога, бенгальського тигра і інших представників фауни, яких вже сьогодні практично неможливо зустріти в природі.