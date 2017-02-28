Геологи розповіли про формування континентів Землі

Новонароджена планета була покрита єдиною земною корою.

Новонароджена Земля була покрита єдиною корою NASA

Вчені заявили про те, що їм вдалося знайти свідчення того, що новонароджена Земля була покрита єдиною корою, яка розпалася на частини не відразу, а через кілька сотень мільйонів років після утворення планети. Висновки дослідників опубліковані в журналі Nature.

У ході дослідження вчені вивчили найдавніші континентальні породи Землі, розташовані в так званому Пилабарському щиті на заході Австралії. Аналіз мінерального та хімічного складу порід показав дослідникам, що вони були сформовані при незвичайних умовах, несумісних з наявністю континентів і тектоніки.

Зокрема, ці породи, так звані сірі гнейси, виникли при дуже високих перепадах температур і тисків, що було б неможливим, якщо б вони не перебували під "кришкою" єдиної земної кори, яка не давала теплу "втекти" з надр Землі. Завдяки цьому навіть на дуже невеликих глибинах, де формувалися породи Пилабарського щита, панували дуже високі температури, достатні для часткового розплавлення базальту та порід мантії.

Ще одним доказом існування єдиної земної кори є незвичайний ізотопний склад порід, який говорить про те, що сірі гнейси дуже довго "варилися" під корою Землі, поступово втрачаючи певні рідкоземельні метали.

На думку дослідників, це свідчить про те, що Земля була схожа на Венеру, ніж на саму себе сьогодні. Разом з тим, ученим ще належить знайти механізм того, як ця кора розпалася приблизно 3,5 мільярда років тому.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили загадкові спалахи, які можуть бути доказом існування паралельного Всесвіту. Світіння було виявлено під час аналізу карти реліктового випромінювання, яке також називають "Луною Великого вибуху".