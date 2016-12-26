Генетики з Чилі дослідили найдавніші мумії на Землі

Мумії були виготовлені індійцями чінчорро.

Індійці чінчорро почали виготовляти мумії близько семи тисяч років тому

Генетики з Національного музею природної історії Чилі розшифрували ДНК найдавніших мумій у світі, які були виготовлені індійцями чінчорро, повідомляє Phys.org

Мумії були виготовлені більше семи тисяч років тому, тобто вони на дві тисячі років старші за єгипетських. Індіанці чінчорро стали першими, хто мумифікувал покійних. Тепер же дослідники за допомогою новітніх технологій проаналізували мумії 15 дітей та немовлят, які були виготовлені чінчорро.

Дослідники встановили, що індійці володіли інформацією про анатомії людини і використовували її при виготовленні мумій. В ході цього процесу у покійного витягувалися внутрішні органи, мозок і шкіра, а потім тіло покривалося натуральної глиною. При цьому, за твердженням вчених, муміфікацією займалася сім'я муміфікованого.

Крім того, дослідники виявили також мумію без кісток всередині. На думку вчених, ця мумія є моделлю людини, яку не вдалося муміфікувати.

З 1903 року дослідники виявили 180 мумій чінчорро, які були поховані під відкритим небом, недалеко від пляжу. Індіанці не будували піраміди або гробниці.

Раніше вчені встановили, що поховальна маска Тутанхамона спочатку була зроблена для Нефертіті. Відкриття були зроблені під час робіт з відновлення маски Тутанхамона: в результаті нещасного випадку у неї відпала борідка, яку довелося екстрено приклеювати на місце.