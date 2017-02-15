Фізик пояснив причини різного сприйняття людьми плям Роршаха

Чим простіша у візуальному відношенні пляма, тим більше образів бачить людина.

Чим простіші плями Роршаха, тим більше образів в них знаходять люди

Вчений Річард Тейлор з університету Орегона вирішив з'ясувати причину, по якій люди бачать в кляксах Роршаха різні, часом дуже дивні образи. Фізик прийшов до висновку про те, що чим простіше клякса тесту у візуальному відношенні, тим більше образів бачить людина. Висновки дослідника були опубліковані в журналі Nature.

У ході аналізу вчений застосував математичну характеристику зображень, звану фрактальною складністю. Фрактал – це самоподібний візерунок. Іншими словами, він має таку ж форму, як одна з його частин. Фрактальну складність визначає т. з. D-значення: у випадку з гладкою лінією воно буде складати 1.0. За допомогою спеціального комп'ютерного алгоритму Тейлор з'ясував фрактальну складність п'яти плям Роршаха. Їхнє D-значення виявилося в діапазоні 1.1–1.3. Крім того, вчений проаналізував образи, які породжували ці плями у більш ніж п'яти тисяч пацієнтів.

Виявилося, що при збільшенні D-значення кількість образів, які бачить людина, зменшується. Іншими словами, чим вища фрактальна складність, тим більше "певним" здається малюнок. За словами самого Тейлора, відкриття може бути корисним для вивчення зорової системи людини, а також для розробки маскувальних елементів.

Тест Роршаха є психодіагностичним тестом для дослідження особистості. Його у 1921 році опублікував швейцарський психіатр і психолог Герман Роршах. Цей учений прийшов до висновку, що люди, які бачать правильні симетричні фігури в безформних чорнильних кляксах, як правило, добре розуміють реальну ситуацію. У них є здатність до самокритики і самоконтролю. Передбачається також, що чорнильні плями можуть розкрити таємні бажання або страхи, які лежать в основі тривалих складних особистісних конфліктів.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в мозку людини два кластера генів, які відповідають за розвиток інтелекту. В ході досліджень вчені встановили, що ці ж гени в зміненому стані можуть призвести до епілепсії та когнітивного дисбалансу.