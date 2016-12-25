Firefox може припинити підтримку Windows XP і Vista у 2017 році

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Розробники продовжать випускати сумісні версії браузера до вересня 2017 року.

Firefox може припинити підтримку старих версій Windows

Компанія Mozilla може наступного року припинити підтримку Windows XP і Vista. У своєму блозі розробники заявили, що продовжать випускати сумісні версії браузера Firefox до вересня 2017 року, після чого озвучать своє рішення про подальші оновлення.

"Firefox залишається одним з нечисленних браузерів, які продовжують підтримувати Windows XP і Vista, і ми плануємо випускати патчі безпеки щонайменше до вересня 2017 року. Користувачам не доведеться здійснювати додаткові дії для отримання оновлень. У середині 2017 року ми дізнаємося, скільки користувачів зберігають вірність Windows XP і Vista, після чого повідомимо фінальну дату закінчення підтримки цих систем", - йдеться в повідомленні.

З цього повідомлення можна зробити висновок, що якщо число користувачів даних операційних систем досягне певної позначки, розробники можуть прийняти рішення про подальшу їхню підтримку.

13 січня стало відомо про те, що Microsoft прийняла рішення припинити підтримку операційної системи Windows 8, фінальна версія якої була випущена в 2012 році. Це означає, що компанія-розробник більше не випускатиме оновлення: як пересічних апдейтів з виправленням недоліків, так і необхідних для підвищення безпеки системи.

Також з 12 січня Microsoft буде підтримувати тільки останню версію Internet Explorer. Крім того,комп'ютери на Windows 7 і 8.1 зникнуть з продажу у жовтні 2016 року. Після 31 жовтня у продажу залишаться тільки ПК на Windows 10.