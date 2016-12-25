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Firefox може припинити підтримку Windows XP і Vista у 2017 році

25 грудня в 17:11

Розробники продовжать випускати сумісні версії браузера до вересня 2017 року.

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Firefox може припинити підтримку старих версій Windows
Компанія Mozilla може наступного року припинити підтримку Windows XP і Vista. У своєму блозі розробники заявили, що продовжать випускати сумісні версії браузера Firefox до вересня 2017 року, після чого озвучать своє рішення про подальші оновлення.

"Firefox залишається одним з нечисленних браузерів, які продовжують підтримувати Windows XP і Vista, і ми плануємо випускати патчі безпеки щонайменше до вересня 2017 року. Користувачам не доведеться здійснювати додаткові дії для отримання оновлень. У середині 2017 року ми дізнаємося, скільки користувачів зберігають вірність Windows XP і Vista, після чого повідомимо фінальну дату закінчення підтримки цих систем", - йдеться в повідомленні.

З цього повідомлення можна зробити висновок, що якщо число користувачів даних операційних систем досягне певної позначки, розробники можуть прийняти рішення про подальшу їхню підтримку.

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13 січня стало відомо про те, що Microsoft прийняла рішення припинити підтримку операційної системи Windows 8, фінальна версія якої була випущена в 2012 році. Це означає, що компанія-розробник більше не випускатиме оновлення: як пересічних апдейтів з виправленням недоліків, так і необхідних для підвищення безпеки системи.

Також з 12 січня Microsoft буде підтримувати тільки останню версію Internet Explorer. Крім того,комп'ютери на Windows 7 і 8.1 зникнуть з продажу у жовтні 2016 року. Після 31 жовтня у продажу залишаться тільки ПК на Windows 10.

За матеріалами: 4pda.ru
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Теги Windows підтримка Firefox
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