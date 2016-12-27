Фінляндія названа найбільш "смартфонозалежною" країною

Друге місце з 32 країн Азії і Європи зайняла Південна Корея.

Фінляндія - найбільш "смартфонозалежна" країна Geeky Gadgets

стала найбільш "смартфонозалежною" країною світу за версією шведського оператора зв'язку Тefficient, повідомляє портал Phys.org

При цьому фіни в першій половині 2016 року користувалися смартфонами в два рази частіше, ніж жителі Південної Кореї, які зайняли друге місце серед представників 32 країн Азії та Європи.

Подібна ситуація дуже турбує департамент охорони здоров'я Гельсінкі, який навіть випустив спеціальний ролик, присвячений боротьбі із залежністю від смартфонів. У відеоролику, який багатьом не сподобався, чорний ворон забирає маленьку дівчинку з пляжу, поки її мати сидить втупившись у смартфон. Слоган кампанії свідчить "Недбалість – сучасне насильство".

За твердженням департаменту, ролик покликаний привернути увагу до того, що деякі матері проводять більше часу за смартфоном, ніж граючи зі своїми дітьми.

На думку представників найбільшого оператора Фінляндії Elisa, фінські батьки йдуть по стопах своїх дітей-підлітків, переймаючи їхню звичку зі смартфона перегортати новини в соціальних мережах або дивитися відео. При населенні в 5,5 млн осіб кількість підключених тарифних планів в країні становить 10,9 млн – близько двох на людину.

Раніше вчені повідомляли про двох випадках "смартфонової сліпоти", від якої страждали дві мешканки Великобританії після використання смартфона в темряві.