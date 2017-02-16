Facebook запускає інструмент для публікації вакансій

Вакансії будуть з'являтися в новинній стрічці користувачів соціальної мережі.

Роботодавці зможуть публікувати вакансії на Facebook Pixabay

Соціальна мережа Facebook оголосила про запуск інструменту, який дозволить американським компаніям публікувати на своїх сторінках вакансії, які потім з'являться у стрічці новин, повідомляє Business Insider.

Як заявив віце-президент компанії Ендрю Босфорт, соціальна мережа зважилася на такий крок після опитування представників малого бізнесу, які поскаржилися на те, що їм дуже важко знайти працівників.

Після публікації вакансії кожен бажаючий зможе відповісти на неї безпосередньо зі сторінок соціальної мережі, при цьому Facebook автоматично заповнить дані, доступні на сторінці користувача. Компанії зможуть відповісти на вакансію через месенджер.

Як зазначає видання, запуск подібного інструменту дозволить соціальній мережі конкурувати з LinkedIn, яку нещодавно купила Microsoft.

Раніше повідомлялося про те, що Facebook планує створити соціальну віртуальну реальність. Суть проекту, запущеного Facebook, полягає в інтеграції віртуальної реальності в інтернет-простір, у тому числі в соціальні мережі. Створений відділ буде займатися вивченням того, наскільки люди зможуть обмінюватися даними і взаємодіяти в умовах віртуальної реальності. Фахівці відділу будуть працювати спільно з Oculus та іншими підрозділами Facebook, що дозволить забезпечити впровадження нової технології на всіх платформах.