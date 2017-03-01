ESO отримала знімок "галактики на грані"

Земному спостерігачеві галактика помітна "з ребра".

Околиці галактики NGC 1055 eso.org

Астрономи Європейської південної обсерваторії (ESO) за допомогою Дуже великого телескопа отримали знімок галактики NGC 1055, діаметр якої майже на 15% більший, ніж у Чумацького Шляху. Як наголошується на сайті обсерваторії , у NGC 1055 не видно характерних спіральних гілок, оскільки телескопу вдалося сфотографувати її "з ребра".

У цьому ракурсі з'являється можливість побачити, як зірки — як в областях зореутворення, так і тю, що належать до більш старому зоряному аселенню — розподілені по галактикці. Стає легше виміряти товщину плоского галактичного диска і густо населеної зірками центральної області. На чорному тлі космічної порожнечі стає краще видно структуру речовини, віддаленої від галактичної площині і майже невиразної на яскравому тлі спіральних гілок при фронтальному ракурсі.

У цій галактиці спостерігаються області деформацій, швидше за все зумовлених взаємодією з прилеглою галактикою Messier 77. Це викривлення помітно на наведеному знімку: диск NGC 1055 виглядає злегка зігнутим, "хвилеподібним".

Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступоворуйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.