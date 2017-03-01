ESO отримала знімок "галактики на грані"

Земному спостерігачеві галактика помітна "з ребра".
У цьому ракурсі з'являється можливість побачити, як зірки — як в областях зореутворення, так і тю, що належать до більш старому зоряному аселенню — розподілені по галактикці. Стає легше виміряти товщину плоского галактичного диска і густо населеної зірками центральної області. На чорному тлі космічної порожнечі стає краще видно структуру речовини, віддаленої від галактичної площині і майже невиразної на яскравому тлі спіральних гілок при фронтальному ракурсі.
У цій галактиці спостерігаються області деформацій, швидше за все зумовлених взаємодією з прилеглою галактикою Messier 77. Це викривлення помітно на наведеному знімку: диск NGC 1055 виглядає злегка зігнутим, "хвилеподібним".
Раніше астрономи помітили, що невелика галактика, розташована в групі Скульптор, поступоворуйнується гравітаційним впливом гігантської галактики, розташованої по сусідству з нею. Виявлена галактика належить до типу карликових сфероїдальних галактик, але, на відміну від інших подібних галактик, вона має витягнуту форму, спрямовану в бік NGC 253. Така форма галактики може вказувати на те, що на неї діє гравітаційний вплив більшої галактики, який сильніше діє на ближній бік.DT.UA