Експерти запропонували можливий варіант послання інопланетним цивілізаціям

Найкращим з можливих варіантів стане надсилання зображень.

Вчені пропонують спілкуватися з інопланетянами за допомогою зображень Кинопоиск

Після старту проекту Breakthrough в науковому середовищі почалися дискусії щодо того, яким має бути послання інопланетянам. Таку думку висловив директор програми Піт Ворден, колишній керівник дослідницького центру Еймса NASA.

За його словами в консультативній групі вчених точаться суперечки з цього питання. При цьому, учасники групи вважають, що найкращим можливим варіантом стане надсилання зображень. Крім того, за словами Вордена, на порядку денному стоять і інші питання: "Якщо посилати одне або декілька зображень, то яким чином його краще всього закодувати з тим, щоб воно піддавалося розшифровці?".

Команда експертів проекту буде працювати над цими питаннями, в тому числі над тим, яким чином передавати зображення, призначені для інопланетян, - за допомогою радіо або ж за допомогою лазера, як забезпечити високу якість передачі, щоб воно не було спотворено перешкодами, яку довжину хвилі використовувати, слід спрямовувати послання в широкому спектрі частот, скільки разів повторювати, як часто, і ще безліч інших технічних деталей.

Раніше Едвард Сноуден заявив про те, що земляни не можуть розшифрувати код послань інопланетян. В ефірі одного з американських телеканалів він заявив про те, що Всесвіт настільки зацікавлена в охороні комунікації, що інопланетний сигнал може бути просто дуже добре зашифрований. Тому земляни не можуть відрізнити його від навколишнього шуму.