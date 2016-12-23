Експериментальна вакцина від лихоманки Ебола показала майже 100% ефективність

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Нову вакцину отримали майже шість тисяч жителів Гвінеї і ніхто з них не заразився.

Вакцина від лихоманки Ебола показала свою ефективність

Експериментальна вакцина від лихоманки Ебола , випробування якої проходили в Гвінеї, показала майже 100% ефективність, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я з посиланням на підсумкові дані дослідження, опубліковані в журналі Lancet.

Нову вакцину rVSV-ZEBOV отримали майже шість тисяч жителів Гвінеї і ніхто з них не заразився небезпечним вірусом. Разом з тим, у контрольній групі спостережуваних, які не пройшли вакцинацію, було зафіксовано 23 випадки зараження лихоманкою.

Епідемія лихоманки Ебола почалася в Західній Африці в лютому 2014 року. З тих пір від небезпечної хвороби померли понад 11,3 тисячі людей і близько 28,5 тисяч заразилися.

У Ліберії число жертв становить 4 тисячі 806 осіб, інфікованих - 10 тисяч 666.

У Сьєрра-Леоне померлих менше - 3 тисячі 906, але заразилися вірусом більше, ніж в якій-небудь іншій країні - 12 тисяч 593 людини.

У Гвінеї інфікованих та померлих істотно менше, ніж у цих двох державах, - 3 тисячі 626 і 2 тисячі 405 відповідно.

Випадки захворювання зафіксовані також в Малі, Нігерії, Сенегалі, Іспанії, Великобританії і США. Тим не менш, в більшості цих країн число інфікованих не перевищує 10 осіб. Виняток становить Нігерія, де заразилися 20 людей загинули і вісім.

Раніше повідомлялося, що вірус Ебола змусив ВООЗ створити резервний фонд на $ 100 млн.