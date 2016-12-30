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Екіпаж МКС взяв участь у Mannequin Challenge

30 грудня в 11:26

Астронавти застигли в повітрі на кілька хвилин.

фото мкс
Астронавти МКС застигли в повітрі для Mannequin Challenge
Астронавт Європейського космічного агентства Томас Паскет на своїй сторінці на Facebook опублікував відео, на якому можна побачити екіпаж Міжнародної космічної станції, який бере участь у Mannequin Challenge.

Астронавти завмерли в повітрі, імітуючи ефект застиглої реальності.

"У неділю у нас, як правило, вихідний, тому ми вирішили трохи повеселитися в мікрогравітації. Ми зібрали весь екіпаж МКС і підняли Mannequin Challenge на нову висоту. Результат виглядає як моторошна наукова фантастика", написав Пескет у коментарі до відео.

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У травні цього року астронавти NASA розгорнули на МКС експериментальний надувний модуль ВЕАМ, призначений для проживання членів екіпажу станції. Планується, що випробування ВЕАМ будуть проводитися протягом мінімум двох років. За цей час астронавти оцінять його здатності захищати від радіації, зберігати температуру, а також протистояти ударам мікрометеоритів, дії пилу та інших факторів космічного середовища.

За матеріалами: DT.UA
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Теги космос МКС астронавт
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