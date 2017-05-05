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Джефф Безос продав пакет акцій Amazon на мільярд доларів

5 травня в 14:01

На даний момент Безосу належить 17% акцій компанії.

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Джефф Безос продав мільйон акцій Amazon
Засновник компанії Amazon Джефф Безос продав акції компанії на мільярд доларів через місяць після того, як заявив, що планує витратити приблизно таку суму на розвиток космічної програми, повідомляє Bloomberg.

З 2 по 4 травня Безос продав мільйон акцій Amazon вартістю від 935 до 950 доларів за кожну. Він досі володіє 79,9 мільйонами (17%) акцій компанії. У 2015 році частка Безоса становила 83 мільйона акцій.

Раніше Безос заявив про намір диверсифікувати свої активи. Агентство припускає, що продаж частини акцій Amazon — частина реалізації цього плану.

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Раніше Федеральне агентство цивільної авіації США надало дозвіл компанії Amazon використовувати безпілотні пристрої для доставки товарів клієнтам.

За матеріалами: DT.UA
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