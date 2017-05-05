Джефф Безос продав пакет акцій Amazon на мільярд доларів

На даний момент Безосу належить 17% акцій компанії.
З 2 по 4 травня Безос продав мільйон акцій Amazon вартістю від 935 до 950 доларів за кожну. Він досі володіє 79,9 мільйонами (17%) акцій компанії. У 2015 році частка Безоса становила 83 мільйона акцій.
Раніше Безос заявив про намір диверсифікувати свої активи. Агентство припускає, що продаж частини акцій Amazon — частина реалізації цього плану.
Раніше Федеральне агентство цивільної авіації США надало дозвіл компанії Amazon використовувати безпілотні пристрої для доставки товарів клієнтам.DT.UA