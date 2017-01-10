Дуже великий телескоп займеться пошуком жилих планет біля Альфи Центавра

Європейська південна обсерваторія підписала договір з проектом Breakthrough Initiatives.

Дуже великий телескоп займеться дослідженням Альфи Центавра eso.org

Європейська південна обсерваторія і проект Breakthrough Initiatives підписали угоду про адаптацію приймачів Дуже великого телескопа до робіт з пошуку потенційно жилих планет в системі сусідньої до Сонця зірки Альфа Центавра, повідомляється на сайті обсерваторії

Пошук населеної планети біля Альфи Центавра ускладнюється великою яскравістю материнської зірки. Її світло повиненне пригнічувати слабке відбите світло планет передбачуваної планетної системи. Спостереження в середньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль можуть допомогти впоратися з цією проблемою – в цих променях теплове випромінювання планети значно сильніше і розрив у рівнях блиску зірки і планети помітно скорочується, хоча і в цьому діапазоні спектра зірка все одно в кілька мільйонів разів яскравіша планети.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, пошуком потенційно жилих планет біля інших зірок займеться Надзвичайно великий телескоп, що будується.

Про відкриття землеподібні планети біля Проксими Центавра стало відомо 24 серпня. Відстань від планети Proxima b до материнської зірки становить 7 мільйонів кілометрів – всього 5% від відстані між Землею і Сонцем. Планета знаходиться набагато ближче до своєї материнської зірки, ніж Меркурій до Сонця, але і сама Проксима набагато тьмяніша за Сонце. Тому виходить, що Proxima b потрапляє всередину жилої зони своєї зірки. За оцінками, температура на її поверхні дозволяє існувати вода в рідкому стані.