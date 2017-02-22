Дослідники NASA хочуть повернути Плутону статус планети

Вчені запропонували нове визначення планети, під яке підпадає навіть Місяць.

Плутон може повернути статус планети nasa.gov

Дослідники NASA опублікували доповідь, в якій запропонували нове визначення планети. Якщо нове визначення буде прийнято Міжнародним астрономічним союзом, статус планети можуть отримати близько 100 небесних тіл Сонячної системи, включаючи Плутон і навіть Місяць, повідомляє Science Alert

Згідно з новим визначенням, небесні тіла не обов'язково повинні обертатися навколо Сонця, щоб бути планетою. Дослідники наполягають на те, що більш важливі фізичні властивості об'єкту, а не його взаємодія із зіркою.

Нове визначення було запропоновано групою на чолі з Аланом Стерном, який очолював місію New Horizons, в ході якої був здійснений перший в історії близький проліт над Плутоном. Небесне тіло було позбавлено статусу планети і віднесено до карликових планет у 2006 році, коли астроном Майк Браун запропонував переписати визначення планети.

На сьогоднішній день Міжнародний астрономічний союз визначає планету як "небесне тіло, яке обертається навколо Сонця, володіє достатньою масою для придбання кулястої форми і змогло очистити свої околиці від астероїдів та іншого "сміття"". Оскільки останній пункт для Плутона не виконується, він втратив статус планети.

Тепер же Стерн запропонував нове визначення планети. Згідно з цим визначенням, планетою є "небесне тіло менше зірки, в надрах якого ніколи не відбувалися термоядерні реакції і яке має достатню масу для того, щоб придбати сферичну форму, незалежно від його орбіти".

Якщо дане визначення буде прийнято Міжнародним астрономічним союзом, статус планети може отримати не тільки Плутон, але і супутники вже визнаних планет Сонячної системи, а також інші об'єкти у Всесвіті.

Раніше повідомлялося про те, що астрономи звузили область пошуків дев'ятої планети Сонячної системи. Вивчивши дані космічної станції Cassini, яка займається вивченням Сатурна, вчені виключили два регіони Сонячної системи. Вони підтвердили, що дев'ята планета розташовується на околицях Сонячної системи, але "не просто в будь-якому місці".